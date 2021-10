Basket/Serie C Gold, ottimo debutto per la Svincolati Milazzo. Sconfitta l’Orlandina Lab

ORLANDINA LAB/SVINCOLATI MILAZZO 52 – 117. Parziali 20-38 27-72 39-96. Ottimo debutto nel campionato di serie C Gold per la Svincolati Milazzo che ha superato, al PalaFantozzi di Capo d’Orlando, l’Orlandina Lab. Un match che ha visto i ragazzi di coach Trimboli avanti sin dalle prime battute e chiudere la prima frazione sul + 18. I padroni di casa, scesi in campo con una formazione formata solo da giovani under, hanno accusato nel secondo periodo la forte intensità dei milazzesi che andavano al riposo lungo sul + 45 , punteggio 27-72. Le ultime due frazioni hanno registrato anche l’ampia rotazione della compagine mamertina che metteva in campo anche i suoi giovani dell’Academy . Il match si è concluso con il punteggio finale di 52-117 .

Orlandina Lab. Romagnolo 6, Imamovic 8, Carlo Stella 13, Pizzurro 15, Collova’ L.5, Mazzocchi 3, Collova A ., Salmeri 2. Allenatore Brignone

Svincolati Milazzo. Barbera 6, Piperno 7, Giambo’ 2, Coluccia 2, Radan 21, Razbadauskas 11, Alberione 11, Sindoni 15, Lanari 4, Scardi 4, Scredi 17, Barnaba 17. Allenatore Trimboli – Primo Assistete Sant’Ambrogio – Secondo Assistente Catanesi

Arbitri: Sciliberto -D’amore