ULTIMA ORA. Il comando di Polizia Municipale di Milazzo ha disposto la chiusura dell’asse viario dalla SS113 in direzione Milazzo per ragioni di sicurezza (Ore 19,20) . L’abbondante pioggia di queste ore ha infatti reso il manto stradale particolarmente insidioso in diverse zone.

Per raggiungere dunque la città del Capo occorre percorrere o la strada adiacente la Raffineria oppure quella che da Olivarella, conduce attraverso via della Concordia a Grazia e poi in via Gramsci, nella riviera di Levante.

ANCORA NULLA E’ STATO DECISO IN MERITO ALLA CHIUSURA DELLE SCUOLE CITTADINE LE QUALI, SENZA ULTERIORI PROVVEDIMENTI, DOMANI 14 OTTOBRE 2021 SVOLGERANNO REGOLARMENTE LE LEZIONI.

Ulteriori aggiornamenti saranno forniti nelle prossime ore.