Pioggia di medaglie per Il Capo Milazzo Diving Center. Un successo che arriva grazie ai sui tre atleti Domenico Ruvolo, Giancarlo Torre e Salvatore Freni che hanno partecipato al 40° Campionato italiano di Safari FotoSub, tenutosi a San Vito Lo Capo dal 3 al 10 ottobre.

In particolare il team Ruvolo-Torre ha conquistato il secondo posto nella Gara per società, Domenico Ruvolo è medaglia di bronzo categoria Apnea Master, Giancarlo Torre è Campione italiano di Safari FotoSub categoria Apnea compatte. Anche Salvatore Freni si è contraddistinto per aver vinto il premio “foto più bella” della categoria Apnea master e il quarto posto nella stessa categoria.

La competizione è stata dura per gli atleti che hanno dovuto affrontare condizioni meteo davvero proibitive, ma che sono comunque riusciti a produrre fotografie di altissima qualità e “catturare” un gran numero di specie diverse di pesci. Cinquantasette per Torre e cinquantacinque per Ruvolo e Freni.

