Per Il Minibasket Milazzo è partito il conto alla rovescia per il campionato di C Silver che verrà disputato domenica al Pala Milone contro l’Olimpia Basket Comiso. C’è molto fermento tra gli animi della società mamertina, i suoi cestisti ed i due allenatori Guido Restanti e Massimo Sigillo. «Corsa, sacrificio, velocità, aggressività». Sono questi i punti salienti del gioco di coach Restanti, un allenatore messinese che ha sempre puntato sul settore giovanile e sull’integrazione dei ragazzi. Aspetti che ha portato con sé anche in questa sua nuova avventura biancorossa milazzese.

In queste settimane i ragazzi hanno affrontato tre amichevoli che hanno dato modo alla squadra di capire i loro punti deboli su cui lavorare e quelli forti su cui puntare. Restanti ha riassunto così questi tre importanti incontri, in attesa del match che aprirà la nuova stagione sportiva alla C Silver.

«La prima amichevole di Giarre – spiega – ci ha permesso di mettere un po’ di carburante in più per affrontare la prima giornata contro Comiso. La seconda contro L’Orsa Basket Barcellona invece ha visto l’assenza di due giocatori di punta della Minibasket Milazzo. Dobbiamo ancora migliorare su molti aspetti, ma ci sono degli ottimi riscontri anche dal punto di vista atletico. La terza contro l’Orlandina Lab è stata un’ottima gara ci siamo potuti esprimere con più scioltezza, la loro aggressività però ci ha dato degli ottimi imput per il nostro ritmo e la nostra condizione fisica».