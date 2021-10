È Maurizio Petrella il nuovo segretario provinciale della Federazione Chimici di Messina. Sabato scorso a Palazzo D’Amico si è celebrato il congresso elettivo alla presenza delle autorità politiche e dei quadri sindacali. Ai lavori hanno partecipato il Sindaco di Milazzo Pippo Midili, il parlamentare regionale, Pino Galluzzo, Ella Bucalo, parlamentare alla Camera dei Deputati. Sono intervenuti, Gianfranco Nastasi, Mario Sindoni, Giovanni Scavello e Cosimo Giannetto, responsabile dipartimento caccia, Florovivaismo dell”Ugl Sicilia; il segretario territoriale di Messina Antonino Sciotto; il segretario nazionale della Federazione Chimici Michele Polizzi; il segretario provinciale di Gela e Caltanissetta, Andrea Alario.

«Con soddisfazione ho rilevato la crescita del sindacato nel territorio ed ho riscontrato che anche a Milazzo si è strutturata la categoria dei Chimici – afferma Giuseppe Messina, Segretario Ugl Sicilia – Ho raccolto le testimonianze dai dirigenti ed iscritti, intervenuti durante i lavori congressuali, che hanno espresso soddisfazione per come viene sostenuta l’azione sindacale dentro gli stabilimenti e nelle unità produttive dando dimostrazione di come sul territorio sia riconosciuto il ruolo strategico in chiave partecipativa dell’Ugl. Auguro a Maurizio Petrella ed al Segretario, Carmen Italico, di proseguire il gran lavoro sin qui realizzato per rafforzare la presenza territoriale del sindacato»