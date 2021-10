VIDEO INTERVISTA. Il porto di Milazzo potrebbe essere “liberato” da recinzioni che impediscono ai milazzesi di godere del panorama con le relative passeggiate serali lungo il molo Marullo. A sostenerlo è il presidente dell’Autorità portuale dello Stretto Mario Mega (l’ente ha competenza sulla città del Capo) intervistato da Oggi Milazzo a margine della presentazione della nuova Aicon, il marchio di Yacht di turno che sta per essere rilanciato sul mercato, in particolare quello statunitense.

Una polemica sollevata in consiglio comunale dal consigliere Pippo Doddo e sposata dal sindaco Pippo Midili, ma senza alcun riscontro concreto (LEGGI QUI). A quanto pare, al di la dei proclami, non esisterebbe da parte del comune di Milazzo una richiesta diretta all’Authority. «E’ un tema che si può affrontare – dice Mega il quale sostiene di non avere mai ricevuto una richiesta ufficiale in tal senso – non è elemento pregiudiziale quello di chiudere il porto. Va chiuso nelle aree operative dove necessità rispettare norme e mettere in sicurezza operatori e passeggeri. Le zone destinate al diporto ritengo giusto restituirle alla città con forme di integrazione più diretta. Quello di rimuovere la delimitazioni non è un elemento di contrasto. Bisogna sedersi al tavolo e trovare le giuste soluzioni».

Mega sostiene che Milazzo ha potenzialità nello sviluppo della nautica e della cantieristica «che cercheremo di sviluppare all’interno della Zes». «Speriamo di creare una filiera della cantieristica, può essere strumento per aggredire mercati internazionali. C’è bisogno di una programmazione e con l’amministrazione speriamo in una linea di sviluppo congiunta. Su qualche punto non siamo d’accordo ma siamo certo che a cuore lo sviluppo del porto».

Per il dragaggio le attività preliminari sono state completate. «I lavori sono formalmente ripresi e nel giro di un anno saranno conclusi». Per il completamento delle banchine commerciali di Acqueviole, il provveditorato sta completando il progetto (ma i tempi saranno lunghi).

Infine il crocierismo. Secondo Mega Milazzo può trovare un suo mercato soprattutto nel segmento dei maxi yacht «ma per far questo bisogna creare servizi. Questa ipotesi di sviluppo è stata sottoposta all’amministrazione comunale».