Con la Finale Nazionale del Progetto Sport salto ostacoli 2021, disputata a San Giovanni in Marignano a Cattolica lo scorso fine settimana, si è giunti alla definizione dei binomi qualificatisi Best Rider. Hanno staccato il biglietto per accedere al prestigioso evento le atlete del club ippico “Le Coccinelle” di Milazzo, Giulia Violi prima classificata nella categoria Livello 4 Senior in sella ad Acero e Marika Saporito terza classificata in sella a IndigoZ, pronti ora al programma nell’edizione 2021 di Fieracavalli a Verona, dove l’appuntamento in ArenaFise si prospetta più avvincente che mai.

Il padiglione 5 del Centro Fiere a Verona riserverà infatti quest’anno diversi appuntamenti per la disciplina del Salto Ostacoli, che coinvolgeranno decine di atleti qualificati alla fase finale da tutta Italia, durante i due fine settimana previsti in calendario, da giovedì 4 a domenica 7 e da venerdì 12 a domenica 14 novembre 2021. Grande soddisfazione per il club ippico mamertino e per l’istruttore Francesco Scarpato.