MESSINA. E’ morto qualche ora fa Samuele Mussillo, noto meteorologo messinese. Poco prima delle 23 sarebbe stato colto da un infarto. Inutile la corsa in ospedale Papardo e il tentativo di operarlo da parte dei sanitari. Purtroppo non c’è stato tempo ed è deceduto prima che i sanitari potessero tentare l’intervento.

Mussillo gestiva da anni la pagina “Atmosfera sullo Stretto” ed era molto seguito in città e provincia. Per anni ha condotto le previsioni meteo su Rtp ed era da tutti ricordato per il suo “un grazie di cuore e un arrivederci“.

La sua ultima previsione meteo risale a otto ore fa. Preannunciava la pioggia. «Dopo l’illusoria pausa delle ultime ore – ha scritto – le condizioni meteo sono tornate a peggiorare sul versante tirrenico della provincia di Messina». Poi il silenzio.