TORREGROTTA. La Città metropolitana di Messina ha disposto la chiusura al transito degli autoveicoli nella strada provinciale 60 di Monforte, al Km. 1+889 dalle ore 8 alle 16 di venerdì 8 ottobre, nel Comune di Torregrotta, per lavori di scavo trasversale e posa di condotta di gas metano. Quale percorso alternativo si suggerisce di raggiungere l’abitato nella parte a monte della strada attraverso la strada provinciale 60 ter di viale Europa che, attraverso alcune strade comunali, permetterà agli utenti il raggiungimento delle proprie abitazioni.

Questo sito utilizza cookies per migliorare la tua esperienza di navigazione. Accetta

Privacy & Cookies Policy

Insert

Giornale on-line registrato presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (Me) n.77/2012 - Direttore responsabile: Rossana Franzone

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

Iscrizione al Roc n. 30561

Associazione Oggi Milazzo Sede: via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me)

Provider: Aruba spa, Località Il Palazzetto, 4 – 52011 Bibbiena(Ar)

Le foto usate nel sito sono in parte riprese da internet, quindi ritenute di pubblico dominio. Qualora l’autore ritenesse la loro presenza lesiva dei suo diritti, dopo una comunicazione alla mail redazione@oggimilazzo.it, verranno subito rimosse.