Ha colpito il cuore dei giudici a Sanremo junior lo scorso maggio sul palco dell’Ariston con il brano ” I Know were i’ve been”, oggi rappresenterà l’Italia sullo stesso palco per la finale mondiale del concorso. Lui è il milazzese Davide Patti, 13 anni, con un raro talento ed una rara autenticità.

La gara si terrà il 14 ottobre, Davide sarà accompagnato da una orchestra sinfonica. «Vincere è una possibilità, crescere sul palco è una certezza» sostiene il giovane cantante mamertino che invita a seguirlo sui social. Oltre l’ultimo titolo di vincitore di Sanremo Junior 2021, Davide Patti ha vinto la Vela D’oro, il Bimbo D’oro (titolo vinto anche da Alberto Urso), la medaglia d’oro al Campionato Arti Performative.