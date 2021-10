Le porte della prestigiosa Accademia del Teatro alla Scala di Milano si apriranno anche per una danzatrice milazzese. Giorgia Aragona, allieva dell’insegnante Anna Carroccio, ha superato le rigide selezioni per l’ammissione al triennio di primo livello in danza classica ad indirizzo tecnico-didattico.

Le audizioni, tenutesi gli scorsi 28 e 29 settembre, hanno individuato una ristretta cerchia di allievi – appena 20 – scelti per le ottime doti fisiche e per l’adeguata formazione teorico-tecnica.

Per Giorgia si è realizzato uno dei sogni più grandi. Ha iniziato a danzare all’età di 5 anni con passione e costanza, sempre supportata dai genitori e, nemmeno durante la pandemia, ha smesso di allenarsi e studiare.