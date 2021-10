Il Lotto premia Milazzo. In città vincita da 67.500 euro

Il Lotto premia Milazzo. Un fortunato giocatore mamertino ha puntato sui numeri 7-16-19-46 su tutte le ruote, indovinando sei ambi, quattro terni e una quaterna per un totale di 67.500 euro. E’ successo ieri 5 ottobre. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 6,7 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 866,2 milioni dall’inizio dell’anno. La notizia è stata pubblicata stamattina dall’agenzia Agipronews.