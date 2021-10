Anche il Comune di Milazzo rischia di passare in zona rossa il prossimo 15 ottobre. All’appello mancano ancora 300 vaccinati per raggiungere il 75 per cento che eviterebbe il possibile cambio di colore. Per questo motivo lunedì 11 ottobre si terrà a palazzo dell’Aquila una giornata vaccinale con la somministrazione dei vaccini anti-covid per tutti i cittadini. Saranno vaccinate tutti le persone che intendono fare la prima somministrazione. L’iniziativa è stata possibile grazie alla sinergia tra il Comune e l’Asp e la disponibilità del dottor Gianfranco Nastasi che procederà alla somministrazione del vaccino che avverrà dalle 8,30 alle 12,30 al piano terra del palazzo municipale con accesso dall’esterno (Atrio del Carmine).

«Il Commissario per l’emergenza Covid – dice il primo cittadino Pippo Midili, ieri mi ha infatti comunicato che è intendimento della Regione Siciliana adottare severe misure di contrasto in tutti i territori comunali siciliani che entro il 15 ottobre non avranno raggiunto il 75% di immunizzati sul totale della popolazione residente e che il Comune di Milazzo rientra tra quelli a rischio. Le severe misure restrittive stabilite per la zona rossa che inciderebbero non solo sulla libertà di circolazione degli individui, sull’attività sportiva e motoria e sui servizi alla persona ma anche, come è noto, sulle attività commerciali e di ristorazione, infliggerebbero un duro colpo all’economia.

Farmacia Castelli e a Pace del Mela la Farmacia Tambato. Bernardo Alagna – organizzato grazie a Federfarma Messina, permetterà di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Tra l'altro, molte di queste farmacie, si trovano nei comuni che hanno ancora percentuali di vaccinazioni molto basse, lontane dala soglia del 75 percento e rischiano la zona rossa qualora non raggiungano la percentuale minima entro il 15 Ottobre. Auspichiamo che questa ulteriore possibilità di vaccinarsi anche nelle farmacie riesca a convincere gli indecisi».



«Questo ulteriore servizio – commenta il commissario straordinario dell'Asp di Messina– organizzato grazie a Federfarma Messina, permetterà di dare un ulteriore impulso alla campagna vaccinale. Tra l'altro, molte di queste farmacie, si trovano nei comuni che hanno ancora percentuali di vaccinazioni molto basse, lontane dala soglia del 75 percento e rischiano la zona rossa qualora non raggiungano la percentuale minima entro il 15 Ottobre. Auspichiamo che questa ulteriore possibilità di vaccinarsi anche nelle farmacie riesca a convincere gli indecisi».







Da oggi il vaccino anti Covid 19 sarà somministrato anche in 32 farmacie di Messina e provincia. A Milazzo c'è la Farmacia Castelli e a Pace del Mela la Farmacia Tambato.

