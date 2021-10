Milazzo, altri 26 mila euro per “proteggere” la discesa a mare della Ngonia. In primavera era costata 40 mila euro

Dopo i 40 mila euro per realizzarla, l’amministrazione del sindaco Pippo Midili sta per impiegare altri 26 mila euro per “proteggere” la rampa di discesa a mare di piazza ‘ngonia Tono. L’opera inaugurata a giugno, sin da settembre è stata soggetti a vari smottamenti a causa delle acque piovane che, probabilmente anche per un errore di calcoli idraulici durante la riqualificazione della piazza, confluiscono tutte in quel punto.

Una problematica che era nota da anni al punto che l’ex amministrazione per evitare di sprecare risorse temporeggiava nel ripristino dell’opera. L’attuale guidata dal sindaco Midili, invece, tramite gli uffici tecnici ha ritenuto di intervenire al fine «di scongiurare ulteriori crolli e limitare i pericoli per la pubblica incolumità oltre a mantenere un adeguato decoro».

IL GIALLO DELLA TUBAZIONE. Tre mesi dopo verranno impiegati ulteriori 26 mila euro facendo lievitare ic osti a 66 mila. «Si rende necessario intervenire oltre che sulla rampa di accesso all’arenile, oggetto dell’intervento principale, anche su una porzione limitrofa alla stessa – si legge nella determina che dispone l’intervento di manutenzione – ove nel corso dei lavori è stata constatata la presenza di una tubazione di raccolte acque con naturale deflusso sull’arenile, totalmente occlusa dalla presenza di detriti, con grave pericolo per la pubblica e privata incolumità». La domanda sorge spontanea: se, da quello che si intuisce, durante i lavori della scorsa primavera i tecnici si sarebbero accorti di una tubazione occlusa da sabbia perchè non si è intervenuto risparmiando tempo e fondi comunali?

A lavori ultimati il sindaco Pippo Midili a giugno aveva commentato: «Un ottimo intervento finanziato con fondi comunali che oltre a rimuovere le criticità esistenti che si trascinavano da tempo ha permesso di offrire un supporto a chi frequenta questo angolo di litorale».