“Stiamo, nel rispetto delle norme, verificando tutte le condizioni e le possibilità affinché questa impresa abbia uno sbocco a mare – ha affermato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, ingegnere Mario Mega – Siamo molto interessati non solo alla crescita di questa azienda, ma di questo settore in un’area di Giammoro che fa parte della Zes Sicilia Orientale per favorire l’internazionalizzazione. Non parliamo solo della costruzione di barche, ma di un progetto che vuole costruire una schiera, lavorando sulle barche ma anche in altri settori con qualità tipica dell’internazionalizzazione. Ecco perché, nei prossimi mesi, saremo impegnati ad avviare, appena sarà nominato il Commissario della Zes, ad avviare tutte le attività di promozione possibili. Sono in contatto con gli amministratori locali per affrontare il tema delle criticità che ci sono oggi per l’utilizzo di aree in questa zona Irsap. Siamo impegnati per far sì che idee come queste possano svilupparsi. Se queste aziende crescono e portano il nome della Sicilia all’estero è la Sicilia che cresce, è l’Italia che cresce. Comprendiamo il disagio dell’Aicon e del suo presidente nelle difficoltà incontrate. Noi stiamo facendo di tutto affinché loro possano operare, importante è che ci siano le condizioni per operare. Nei prossimi mesi – sono convinto – si arriverà ai risultati ottenuti. Dobbiamo cominciare come territorio a difendere questa azienda, non vorrei che, in una fase di sviluppo, possa decidere di trasferirsi altrove. Sarebbe una perdita del territorio e una sconfitta per tutti noi come istituzioni. Sono contento di essere qui. Faccio i migliori auguri affinché presto si possa festeggiare non solo il primo varo, ma magari il centesimo”.