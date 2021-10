Ci sono due comuni della Valle del Mela tra i ventuni centri del messinese che rischiano di diventare zona rossa. Se entro il 15 ottobre non avranno raggiunto l’obiettivo minimo del 75% di immunizzazioni cambieranno drasticamente colore San Filippo del Mela e Pace del Mela. E anche Rometta e Valdina. Gli altri comuni sono Tortorici, Scaletta Zanclea, Savoca, Sant’Alessio Siculo, Santa Teresa Riva, Lipari, Leni, Itala, Giardini Naxos, Gaggi, Furnari, Furci Siculo, Fiumedinisi, Castelmola, Casalvecchio Siculo, Alì Terme ed Alì.

Auspico dunque che nei prossimi dieci giorni le persone che ancora oggi hanno timore del vaccino si rendano conto della necessità di effettuare la vaccinazione per la loro salute, per quella degli altri cittadini e per non incorrere in sanzioni che potrebbero, oltremodo, danneggiare i loro territori». Condividi questo articolo



email

Print

Linkedin «Ritengo – prosegue Alagna – che in questi comuni sia necessario uno sforzo maggiore – anche perché le conseguenze gravi sarebbero non solo per lavoratori, ma anche per il tessuto produttivo dei territori viste le conseguenze che la zona rossa comporta.







OGGI MILAZZO SOCIAL Pertanto invitiamo le rispettive comunità ad una più ampia partecipazione alla campagna vaccinale».

«Ho inviato – precisa il commissario straordinario dell’Asp di Messina– una lettera ai sindaci di questi comuni per invitarli a portare avanti insieme all’ufficio emergenza Covid 19 e all’Asp di Messina tutte le iniziative possibili, oltre a quelle già in atto, per incentivare le vaccinazioni.Le comunità di questi ventuno comuni hanno un tasso di persone vaccinate estremamente basso tra il 50 ed il 60% ed al di sotto della media regionale che è al di sopra del 78%. Tale condizione determina un amento della possibilità che questi Comuni possano dopo il 15 ottobre essere definiti come “zone ad alto rischio” con pesanti ripercussioni per la salute pubblica e anche con ricadute sulle attività economiche locali.