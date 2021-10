In occasione della Giornata Nazionale in Memoria delle Vittime dell’Immigrazione, l’Ufficio Migrantes dell’Arcidiocesi di Messina Lipari Santa Lucia del Mela, in collaborazione con la “Stella Maris” di Milazzo e la Cappellania cattolica filippina, ha proposto tre momenti di preghiera e riflessione. Due si sono svolti a Messina. Uno a Milazzo al molo Marullo, guidato da don Carmelo Russo, alla presenza del Capitano di fregata Massimiliano Mezzani, comandante della Capitaneria di Porto di Milazzo, di Giuseppe Lembo, in rappresentanza dell’Autorità del Sistema Portuale dello Stretto, e di Beatrice De Gaetano, assessore del comune di Milazzo.

Al momento commemorativo hanno partecipato anche i volontari della Cappellania filippina, dello Stella Maris di Milazzo e della Cooperativa Utopia, che si occupa di accoglienza di immigrati nel territorio milazzese. Al termine della preghiera, sono stati gettati in mare tre mazzi di fiori, in memoria di tutte le vittime della navigazione. La Giornata è stato un momento privilegiato per spronare l’opinione pubblica alla solidarietà civile nei confronti dei migranti, al rispetto della dignità umana e del valore della vita di ciascun individuo, all’integrazione e all’accoglienza.