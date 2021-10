L’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri , nel ringraziare l’Associazione Hermes e le farmacie cittadine aderenti al progetto, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa che consentirà, grazie anche alla sensibilità dimostrata dai cittadini milazzesi, di sostenere alcuni nuclei familiari in stato di disagio economico, integrando così le azioni di contrasto alla povertà già avviate nel corso di quest’anno dal Comune.

Avviata la consegna ad alcune famiglie indigenti milazzesi di buoni per l’acquisto di farmaci e prodotti da banco, nell’ambito dell’iniziativa denominata “ Farmaco Sospeso ” promossa nei mesi scorsi dall’ Associazione Herme s, con il patrocinio del Comune di Milazzo e la collaborazione di tutte le farmacie cittadine.

