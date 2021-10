Cambio di dirigenza al Liceo Impallomeni di Milazzo. Dal primo settembre lo storico istituto mamertino è diretto da Francesca Currò. «Ho appena intrapreso il mio terzo mandato – afferma la nuova preside – e nel ruolo di dirigente, il primo in Sicilia. Credo di svolgere il mio lavoro con senso di responsabilità e cerco di far sentire studenti e personale a proprio agio, nei limiti del rispetto delle regole che disciplinano la vita di comunità. I studenti dell’Impallomeni sono fortunati, perché possono contare sulla guida di un corpo docente stabile, di esperienza e grande professionalità. È facendo squadra, tutti insieme e con tenacia, che contiamo di realizzare ogni giorno un percorso di crescita e di miglioramento continuo, al fine di soddisfare le esigenze dell’utenza».

Francesca Currò come docente di Lingua e civiltà inglese ha insegnato per diversi anni al Liceo “Valli” di Barcellona Pozzo di Gotto, sua città di origine. Dopo aver vinto il concorso pubblico per dirigente scolastica ha ricoperto due incarichi da preside in Sardegna. Ora arriva all’Impallomeni per predere il posto di Caterina Nicosa andata recentemente in pensione.