MESSINA. Vasco Rossi il 17 giugno 2022 tornerà a Messina, allo stadio Franco Scoglio. A distanza di quattro anni dal concerto record assoluto di incassi in Sicilia, Vasco ritorna nella città dello Stretto per il suo unico concerto in Sicilia e Calabria del 2022.

I biglietti saranno in vendita dal 15 ottobre in tutti i punti fisici e le piattaforme online dei Circuiti: Carmelo Costa per “Musica da Bere” che ha già in programma altri due concerti importanti per il prossimo anno. Condividi questo articolo



L'organizzazione e diper "Musica da Bere" che ha già in programma altri due concerti importanti per il prossimo anno.







PRATO € 74,75 Tribuna A Numerata e Tribuna B Non Numerata € 69,00 Tribuna C e Ospiti Non Numerate € 46,00 Prezzi dei biglietti comprensivi di diritti di prevendita: Tribuna A GOLD Numerata e PRATO GOLD € 92,00 BOX OFFICE SICILIA: tel. 0957225340 (solo mattina) – www.ctbox.it TICKETONE: tel. 892101 – www.ticketone.it VIVATICKET: www.vivaticket.com TICKETMASTER: www.ticketmaster.it

Redazione: Via Cristoforo Colombo – 98057 Milazzo (Me) Tel: 349/3958674 – 338/8395650 Mail: redazione@oggimilazzo.it

in tutti i punti fisici e le piattaforme online dei Circuiti: