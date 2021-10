Giovedì 7 ottobre, dalle 20 in poi, al lounge bar del Marina del Nettuno Yachting club, le acque dello Stretto incontreranno Messenion! Il Gin tutto Messinese, che, miscelato dal Bartender Christian Costantino, celebrerà la sua seconda distillazione e l’imminente lancio dello store online. L’evento sarà soprattutto occasione per presentarsi per la prima volta alla città cui appartiene e cui è votato: nato il 21 dicembre del 2020, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, il Messenion non ha, infatti, mai avuto modo di inaugurare ufficialmente la propria uscita sul mercato.

In occasione dell’evento: il bartender Christian Costantino, vincitore della Roku Shun Competition 2021, esprimerà al meglio la natura del Messenion london dry gin con dei cocktails d’autore; Margot Villari e Massimiliano Borrello, i produttori del distillato messinese, accoglieranno gli ospiti e racconteranno il gin.

Il Messenion è un london dry gin prodotto interamente nella provincia di Messina e dalle sei botaniche: finger lime, nepeta, finocchietto selvatico, rosmarino, ginepro, basilico. Il Messenion è un prodotto della passione e dell’amore per la propria terra e per i distillati di Margot Villari – titolare dell’azienda agricola omonima e produttrice di finger lime – e di Massimiliano Borrello, da 15 anni nel mondo dell’ho.re.ca.

Il nome nasce dall’intenzione di rievocare quello antico della città di Messina, da sempre crocevia del Mediterraneo e porta della Sicilia; mentre l’etichetta, disegnata da Lelio Bonaccorso (artista e fumettista messinese, di fama internazionale), che sarà presente alla manifestazione, rappresenta una divinità potente che richiama il dio Nettuno, icona identitaria di Messina.