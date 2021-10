Una luce rosa illuminerà la facciata di Palazzo dell’Aquila dall’1 al 3 ottobre. Il Comune di Milazzo ha, infatti, sposato la campagna di sensibilizzazione promossa dall’Airc, l’Associazione per la ricerca sul cancro, sul tumore al seno. «Abbiamo aderito certi della necessità di continuare a sensibilizzare i cittadini sull’importanza della ricerca in campo medico – ha detto il sindaco Pippo Midili -. Illuminare di rosa il nostro municipio vuole essere anche un gesto di solidarietà e di vicinanza a coloro che combattono questa difficile battaglia».

Negli ultimi anni la ricerca ha raggiunto traguardi fondamentali per la cura di questa neoplasia, portando all’87% la sopravvivenza a 5 anni dalla diagnosi. La diagnosi precoce resta però uno strumento fondamentale per la lotta contro questa malattia che interessa addirittura una donna su nove nell’arco della vita.

