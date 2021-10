Nonostante fosse stata comunicata la pulizia dei tombini delle vie cittadine per impedire gli allagamenti tipici dei primi acquazzoni autunnali oggi pomeriggio molte strade di Milazzo sono state allagate a causa della pioggia incessante a partire dalle 17 che non riusciva a defluire dalle caditoie.

Non solo le “solite” via San Paolino (a dispetto dei lavori realizzati la passata legislatura che aveva liberato i cunettoni pieni di sabbia) e Acqueviole, Santa Marina, sono risultate impraticabili ma a subire allagamenti anche le vie del centro come Piazza Roma, Via Massimiliano Regis, la cortina del porto. In quest’ultimo punto è stato portato via l’asfalto che era stato sistemato nei mesi scorsi con dei rattoppi. In altri l’acqua ha trascinato i bidoni dei rifiuti. Eppure lo scorso 6 settembre era stata annunciata la pulizia delle caditoie. «La programmazione – si leggeva in una nota del comune di Milazzo guidato dal sindaco Pippo Midili – riguarda inizialmente le strade, per conformazione e posizionamento, soggette a possibilità di maggiori disagi in caso di abbondanti piogge, ma interesserà tutte le strade del territorio comunale».

Alla ngonia Tono, invece, l’acqua piovana, ha provocato nuovamente cedimenti nello scivolo che porta al mare. L’amministrazione del sindaco Pippo Midili aveva sistemato la scorsa estate con un investimento di 40 mila euro ma già a settembre, con le prime piogge, era stato soggetto a danneggiamenti riparati in economia a tempo record . Nel pomeriggio la situazione è ritornata quella di prima se non peggiorata. «Un ottimo intervento finanziato con fondi comunali – aveva dichiarato il sindaco Midili a giugno, a lavori ultimati – che oltre a rimuovere le criticità esistenti che si trascinavano da tempo ha permesso di offrire un supporto a chi frequenta questo angolo di litorale».

Queste alcune foto scattate nel pomeriggio nel centro di Milazzo.