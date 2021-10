Milazzo, al via il trenino turistico anche in inverno. I cittadini potranno raggiungere Tono e Borgo senza auto

Sarà possibile raggiungere il Tono e il Borgo, luogo apprezzato dal popolo della movida, senza auto e ad un costo “popolare”. E’ stato aggiudicato il servizio del “trenino turistico” per 12 mesi. Ad effettuare il servizio sarà la ditta Sicily Train di Francesco Biancuzzo con sede a Rometta che ha offerto quale canone concessionario 4.800 euro.

Il trenino sarà composto da due carrozze da venti posti ciascuno oltre la motrice e attraverserà Milazzo in un percorso turistico tra il porto, la Marina Garibaldi, sino a Vaccarella, proseguendo poi per il Tono, con ritorno da via Umberto I, alla fermata iniziale del porto, con diversi punti di sosta.

Il trenino avrà una velocità media di 25 km/h.

«Un modo per far ammirare la città ai turisti – afferma l’assessore Maurizio Capone – ma anche per agevolare chi vuole raggiungere il centro cittadino o luoghi di maggiore aggregazione come il Tono evitando la macchina. Sarà possibile parcheggiare l’auto e fruire, con un costo di trasporto minimo, del servizio del trenino».