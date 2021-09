Prosegue l’attenzione dell’amministrazione per la riqualificazione dei parchi urbani cittadini. Dopo quello di Ciantro è stato approvato anche l’intervento a piazza San Papino che sarà interessata da lavori di sistemazione con l’installazione di nuovi giochi. La spesa prevista, 54 mila euro, è stata individuata nella linea di finanziamento previsto dal Fondo di sviluppo e coesione per le infrastrutture sociali. I lavori sono stati già appaltati alla ditta Puca Costruzioni di Milazzo.

«Il progetto rientra nel programma dell’amministrazione che si è posta l’obiettivo di riqualificare alcune aree verdi della città mediante la realizzazione di nuove aree giochi e nuove aree fitness, creando spazi sicuri ed inclusivi – ha detto il sindaco Pippo Midili -. E’ nostra intenzione intervenire al fine di migliorare, sostituire, rinnovare o implementare le attrezzature ludiche presenti nei parchi cittadini e se assenti di installarne di nuove, per garantire ai cittadini delle diverse zone di utilizzare e vivere al meglio le aree verdi comunali».

«L’obiettivo principale – aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici, Santi Romagnolo – è quello di creare delle aree gioco che siano sicure ed inclusive. L’intervento prevede la fornitura e installazione di attrezzature ludiche in una porzione di area della piazza San Papino, già destinata a parco giochi. Ci sarà quindi la sostituzione dei giochi esistenti ormai vetusti, compresa la realizzazione della pavimentazione in gomma colata antitrauma. Le aree si distingueranno per fascia di età con giochi per i bambini più piccoli (2/4+anni) e giochi per bambini più grandi (6/8/12+ anni)».