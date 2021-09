Con queste linee straordinarie si viene incontro alle esigenze espresse da residenti e operatori turistici, che stanno vivendo una stagione particolarmente lunga. Le nuove corse, autorizzate dall’assessorato ai Trasporti della Regione Sicilia nell’ambito della convenzione in atto con la compagnia, sono le seguenti:

Liberty Lines migliora l’offerta di collegamenti marittimi verso le isole minori siciliane. Nonostante lo scorso 16 settembre sia entrato in vigore l’orario invernale, infatti, la compagnia da oggi fino al 15 ottobre aumenta le corse da Milazzo per le isole Eolie e contemporaneamente prolunga la linea fra Lampedusa e Linosa, alle Pelagie, fino al 9 ottobre.

Liberty Lines, al via nuove corse straordinarie da Milazzo per le isole Eolie

