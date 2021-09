Un terzo studente del Liceo “Impallomeni” di Milazzo, diretto dalla preside Francesca Currò, conquista un nuovo successo. Il giovane milazzese Giuseppe Martella, oltre a superare il test di ammissione al Politecnico di Milano in Ingegneria Fisica, è stato ammesso al Collegio di Merito del Politecnico milanese.

I Collegi Universitari di Merito accolgono solo gli studenti che abbiano dimostrato doti e impegno particolari e ottenuto risultati di eccellenza. Giuseppe Martella, che ha ottenuto la maturità scientifica con il massimo dei voti, ha mostrato la sua preparazione in un vero e proprio colloquio di selezione. Martella ha sostenuto le prime prove d’ammissione già nella sessione riservata ai ragazzi del quarto anno, dopo avere frequentato il primo semestre scolastico alla Kwalikum Secondary School, la prestigiosa scuola canadese di Qualicum Beach, nell’isola di Vancouver (nella provincia canadese della Columbia Britannica). Il programma in Canada è stato svolto in qualità di exchange student e il giovane studente ha potuto ulteriormente migliorare il suo inglese (ora ha la certificazione linguistica C1 Cambridge). Il programma del test di ammissione al Politecnico prevede argomenti di matematica e fisica del quinto anno di liceo.

