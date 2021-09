La causa all’origine dell’episodio sarebbe un giovane conteso che, ignaro di quanto avvenuto, avrebbe fatto scattare la gelosia e conseguentemente l’aggressione ai danni della minore. Le indagate sono tutte difese dall’avvocato Gaetano Pino ed allo stato attuale si stanno vagliando le singole posizioni in ordine alle specifiche condotte di comportamento tenute .

Il procuratore presso il Tribunale per i minorenni Andrea Pagano grazie alle testimonianze raccolte ed alle immagini del sistema di video sorveglianza è riuscito, tramite la compente Polizia Giudiziaria, ad identificare 5 ragazze milazzesi e barcellonesi tutte giovanissime che secondo l’ipotesi accusatoria sarebbero responsabili del reato di lesioni aggravate dai futili motivi in concorso.

Aggressione ad una ragazzina al centro di Milazzo, nei pressi dei cosiddetti Cavalli (Piazza Caio Duilio). Ad essere state identificate nei giorni scorsi sono state 5 ragazze alcune delle quali minorenni. Il movente sarebbe la gelosia per il fidanzato conteso. L’episodio è avvenuto lo scorso maggio all’uscita di un noto locale.

