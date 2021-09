Per i lavoratori delle attività commerciali, artigianali, studi professionali e dipendenti pubblici e privati di Milazzo arrivano i pass a tariffa agevolata per le strisce blu. E’ attivo, infatti, il sito della società “Tc. Italia servizi srl” che gestisce la sosta a pagamento in città. Raggiungibile all’indirizzo https:/www.tcitaliaserviziparkingmilazzo.com all’interno c’è, oltre alle informazioni su orari e tariffe relative alle aree di parcheggio nel territorio comunale (quelli della zona balneare cesseranno il 30 settembre), una sezione dedicata ai pass a tariffa agevolata per chi può usufruire degli abbonamenti mensili per l’intera o la mezza giornata. Sul sito anche il modulo da compilare e presentare per ottenere l’agevolazione che va inviato al seguente indirizzo mail:

infoparkingmilazzo@libero.it

Per informazioni e assistenza è anche possibile contattare il numero 3792792780 attivo dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 17,30.

Ecco il dettaglio:

PASS ROSA. Ambito urbano A – Via XX Settembre – Piazza XXV Aprile – Via Giorgio Rizzo (dalle 08:30 di lunedì alle ore 20:00 di sabato)

MEZZA GIORNATA: € 40,00. GIORNATA INTERA: € 60,00

Ambito urbano B – Via Umberto I – Via Tenente La Rosa (dalle 8 di lunedì alle 20 di venerdì)

MEZZA GIORNATA: € 50,00. GIORNATA INTERA: € 70,00

Per i dipendenti pubblici e privati che svolgono attività lavorativa da Lunedì a Venerdì le agevolazioni sono ridotte come segue:

Ambito urbano A= MEZZA GIORNATA € 30,00. INTERA GIORNATA € 50,00

Ambito urbano B= MEZZA GIORNATA € 40,00. INTERA GIORNATA € 60,00

PASS VERDE (RESIDENTI). E’ possibile richiedere il pass per i residenti che dimostrano di non disporre posto auto all’interno della proprietà. Il pass consentirà al beneficiario di sostare esclusivamente nella via della propria residenza. Sarà rilasciato solo un pass a famiglia. Questa agevolazione è concessa ESCLUSIVAMENTE , alle vie di seguito elencate: Via C. Colombo; Via Cavour; Via Dei Mille; Via Ten. Siro Brigiani; Via Ten. N. La Rosa; Via Madonna Del Lume; Via Massimiliano Regis. Per avanzare la richiesta, occorre compilare il modulo in allegato e inviarlo ai seguenti indirizzi: protocollogenerale@comune.milazzo.me.it oppure protocollogenerale@pec.comune.milazzo.me.it

PASS PER MEDICI (ROSSO. I medici convenzionati con il (SSN) Servizio Sanitario Nazionale e specialisti, possono richiedere a titolo gratuito il PASS limitatamente all’attività di visita a domicilio svolta all’interno della zona a sosta a pagamento. Per avanzare richiesta, occorre compilare il modulo presente nel sito e inviarlo all’email infoparkingmilazzo@libero.it

PASS PER OPERATORI INTERESSE PUBBLICO (BLU). Gli operatori che esercitano una pubblica funzione o di una attività ad essa assimilabile per il cui esercizio sia necessario l’uso dell’auto possono richiedere a titolo gratuito il PASS. Per avanzare richiesta, occorre compilare il modulo presente nel sito e inviarlo

all’email infoparkingmilazzo@libero.it

ALTRE AGEVOLAZIONI. Per le seguenti categorie non occorre esibire alcun contrassegno: Donne in gravidanza; Veicoli elettrici; Veicoli ibridi conricarica elettrica; Autobus di linea, Taxi, e NCC; Carri funebri in servizio di onoranze; Giornalisti muniti di contrassegno speciale; Mezzi delle forze dell’ordine pubblico; Veicoli di soccorso (ambulanze, vigili del fuoco,..); Veicoli di servizio di proprietà del Comune di Milazzo; Carro attrezzi per la rimozione di veicoli in sosta abusiva in tali aree; Veicoli a servizio di persone diversamente abili munite di contrassegno di cui all’art 188 del codice della strada; Biciclette, motocicli e ciclomotori (solo nel caso di saturazione degli appositi stalli dedicati).