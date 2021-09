Chiude i battenti Hermes Camp, il Festival della Comunicazione nei Beni Culturali. Nella cornice del Parco Archeologico del Tindari si è tenuta nei giorni scorsi la kermesse dedicata alla formazione degli operatori dei beni culturali e per gli amministratori locali. La sede di Hermes Camp è stata Villa Amato, sede del Parco Archeologico Diffuso. Prima tappa sono stati i saluti istituzionali del sindaco di Patti, Mauro Aquino, dell’onorevole Antonio Catalfamo, capogruppo della Lega all’Ars e segretario della commissione Cultura, di Nino Testa capo di gabinetto vicario dell’Assessorato Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana. Ha aperto i lavori Domenico Targia, Direttore del Parco Archeologico che ha ringraziato tutti i relatori.Presente Antonio Presti della fondazione di Fiumara d’Arte, il quale è stato premiato dall’onorevole Catalfamo con il Premio Hermes 2021 per la miglior comunicazione di un sito culturale dopo il successo del video di Mamhood. Sul palco anche Valerio Vermiglio, già capitano della nazionale di volley e campione europeo.

Nel pomeriggio di venerdì, dopo il percorso gastronomico organizzato per il pranzo, ci sono state le prime due lezioni. “Gli strumenti del mestiere, dal piano di comunicazione al Public Speaking” a cura del giornalista Santi Cautela e la lezione della social media manager Erika Ristuccia sui social network in relazione ai beni culturali. In serata l’ospitata dell’Assessore Regionale Alberto Samonà.

Nella giornata di sabato è stato organizzato il tour guidato al Teatro Antico alla presenza del Direttore del Parco e a seguire Gianluca Rossellini dell’Asp ha relazionato un focus sugli uffici stampa nella Pubblica Amminiztrazione. Dopo il pranzo la lezione del sociologo Francesco Pira dell’Università di Messina sulla comunicazione istituzionale e a seguire la masterclass sul videomaking con Francesco Romagnolo di Frafilms.

Ha chiuso Hermes Marina Mancini, coordinatrice regionale di PA Social sulle prospettive della comunicazione pubblica per il futuro. Successivamente la consegna dei primi attestati. L’evento sarà disponibile per una seconda visione in differita sul sito www.hermescamp.it con dei contenuti multimediali e video-sintesi.

«Sono stati due giorni molto intensi – dichiara l’organizzatore e coordinatore scientifico Santi Cautela – la qualità degli interventi sono stati all’altezza delle aspettative»