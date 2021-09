Consolidare il costone di Capo Milazzo che si affaccia nella Baia di Sant’Antonio ed espropriarlo per garantire la pubblica fruizione. A chiederlo tredici associazioni ambientaliste del comprensorio di Milazzo.

La parte estrema del promontorio di Capo Milazzo – si legge in una nota congiunta – presenta una straordinaria bellezza e per questo è tutelata dal Piano Paesaggistico dell’Ambito 9 che le attribuisce il livello di tutela 3, il massimo previsto dal Piano, perché costituisce una invariante del paesaggio siciliano. Nel costone sono però presenti continui crolli e smottamenti, che possono pregiudicare seriamente la pubblica fruizione in sicurezza di un bene assai pregevole ed importante».

Secondo le associazioni è necessario un intervento urgente da parte del Comune di Milazzo, della Regione Siciliana e del Ministero della Transizione Ecologica per la messa in sicurezza ed il consolidamento dell’intero costone.

«In merito alla presenza di terreni ed immobili privati, anche a tutela della pubblica fruizione e per evitare qualsiasi tipo di speculazione a danno del territorio – sottolineano – invitiamo gli Enti titolati ad avviare l’iter amministrativo di esproprio.

Secondo i firmatari del documento «il promontorio di Capo Milazzo, rappresentando un volano ambientale, sociale, culturale, turistico ed economico, deve diventare un bene interamente pubblico, evitando così potenziali investimenti in contrasto con le esigenze di tutela e conservazione, ulteriormente accentuate dalla presenza dell’Area Marina Protetta».

Con l’occasione viene rilanciata la proposta di istituire la riserva naturale terrestre di Capo Milazzo, in prima istanza accolta dalla Regione Siciliana.

A firmare il documento sono stati: Adasc, Man, Italia Nostra sezione territoriale di Milazzo, Wwf Sicilia Nord Orientale, Coordinamento Ambientale Milazzo Valle del Mela, Movimento No Inceneritori del Mela, Alsa, Tsc, Cta, Associazione Strega, Comitato Cittadini Pacesi per la Vita, Comitato No Css.