MESSINA. Mercoledì 29 settembre la Sicilia celebra i 450 anni di Caravaggio con due eventi straordinari a Messina e Siracusa. Il Museo interdisciplinare MuMe di Messina – su impulso dell’Assessore regionale dei beni Culturali e dell’Identità siciliana, Alberto Samonà – aprirà le proprie porte, durante tutta la giornata, con un biglietto al prezzo simbolico di 2 euro per dare a tutti la possibilità di rendere omaggio al grande Maestro, di cui il Museo ospita due capolavori assoluti: “Resurrezione di Lazzaro” e “Adorazione dei pastori”.

A Siracusa, invece, alla Galleria di Palazzo Bellomo alle 17, verranno presentati i tre volumi su “Caravaggio e i Caravaggeschi aretusei” di Michele Romano e Dario Bottaro, Annalisa Stancanelli, Valentina Certo. A termine della presentazione è prevista la visita guidata alle sale del museo dove sono custodite le opere di Mario Minniti, in particolare: “Deposizione”, “Miracolo di Santa Chiara”, “Martirio di S. lucia”.

«Il nostro intento è di celebrare il Caravaggio attraverso le opere che ha lasciato durante la sua, breve ma intensa, permanenza in Sicilia, ma anche quei tanti artisti che con lui hanno condiviso arte e vita. Le attività programmate in collaborazione con il direttore del MuMe, Orazio Micali e la direttrice del Museo Bellomo, Rita Insolia, – sottolinea l’assessore dei Beni culturali, Alberto Samonà – vogliono offrire la possibilità di un incontro con la luce che distingue lo stile pittorico di Cavaraggio, quasi un invito a guardare con occhio nuovo, come lui fece, la vita».

Nel corso di quest’anno, il Museo di Messina, in accordo con la società di illuminotecnica Erco, ha, fra l’altro, realizzato un intervento di riqualificazione dell’illuminazione dei due dipinti. Riguardo ai caravaggeschi si segnala nelle sale del Mu.Me a fianco delle due tele del Caravaggio, la collezione comprende opere pittoriche come Rodriguez, Minniti, Paladini, Comandè, Sellitto.