Arriva il marchio “Covid Free” per le strutture turistiche e dei servizi. Sarà presentata mercoledì 29 settembre alle 10.30, nella sala Giunta del Palazzo camerale, la nuova iniziativa dell’Ufficio Emergenza Covid. Il marchio “Covid Free Zone” è un riconoscimento riservato alle imprese della provincia di Messina, operanti nel settore del turistico, che può essere utilizzato dalle stesse a fini promozionali offrendo ai clienti la garanzia che tutto il personale operante in azienda e avente contatti diretti o indiretti con il pubblico sia in regola con le vaccinazioni per l’epidemia Sars-Cov2.

Potranno richiedere il marchio tutte le strutture che operano nel settore del turismo e che agiscono nei settori della Ristorazione, Ospitalità, Trasporti e altri Servizi. L’adesione è gratuita.

Alla conferenza stampa prenderanno parte il presidente della Camera di commercio, Ivo Blandina, e il commissario per l’emergenza Covid, Alberto Firenze.

