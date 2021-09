Chiude i battenti il Centro Estivo Intergenerazionale “Contro le barriere”. Al Lido Sayonara di Milazzo si è svolta la serata conclusiva. «Un’esperienza che – ha dichiarato l’assessore ai servizi sociali Simone Magistri –per un mese ha coinvolto quaranta tra anziani e disabili in attività di carattere ludico-ricreativo nell’ambito di uno straordinario percorso di integrazione ed inclusione sociale. Il nostro intento è quello di replicare anche in altri periodi dell’anno». All’iniziativa hanno partecipato la cooperativa Solares, l’Aipd Milazzo Messina, il Lions Club Milazzo e le associazioni Sclerosi Multipla, Alzheimer Milazzo e “Il Giglio”.

