Quarantamila euro per contribuire alle spese degli eventi inseriti nel cartellone degli eventi di Milazzo estate 2021. E’ quanto stabilito in una determina del 6° Settore che rende operativo un atto di indirizzo dell’amministrazione Midili la quale ha previsto «l’erogazione di un contributo a parziale copertura delle spese sostenute per la realizzazione degli spettacoli inseriti nella programmazione estiva del Comune».

In realtà pochi si sono accorti dell’esistenza di un cartellone allestito dall’eclettico assessore Francesco Alesci che ha compreso «una serie di eventi e spettacoli ritenuti di rilievo culturale e turistico» si legge nella delibera.

Ma quali sarebbero questi eventi? Tranne il Mish Mash Festival, manifestazione organizzata dall’associazione Mosaico svolta nell’area ex casermette dell’Area Marina Protetta, e dal Milazzo Film Festival in versione low cost, per lo più il programma è stato caratterizzato da da qualche mostra amatoriale e dalla presentazione di libri nei giardini di Villa Vaccarino a carico delle librerie e casa editrici cittadine e di associazioni come Sciarpa Bianca e Fidapa.

Serate spot quella del Galà dei Porti allestito alla Ngonia Tono e una selezione regionale di Miss Italia organizzata a sorpresa per la gioia di pochissimi eletti. Non pervenuto il Palio delle contrade e l’evento che avrebbe dovuto concludere la kermesse estiva, Milazzo Gourmet, che avrebbe dovuto vedere luce all’interno del Castello.

Nella determina non viene reso noto il criterio con cui verranno distribuiti i 40 mila euro ma si precisa che «delle spese sostenute dagli organizzatori degli eventi dando atto che il rimborso avverrà dietro presentazione di idonea documentazione contabile-fiscale».