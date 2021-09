ROMETTA. Era il 26 settembre 2020, quando il sottufficiale Aurelio Visalli perse la vita nel tentatitvo di salvare due ragazzi nel mare tempestoso di Milazzo. Ad un anno di distanza Rometta rende onore ad Aurelio con una statua che vuole rciordare il suo sacrificio. L’appuntamento alla manifestazione “Una Statua in ricordo del sacrificio di Aurelio” è oggi alle 18, nello slargo antistante gli Uffici decentrati di Rometta Marea del Comune di Rometta.

«Aurelio è riuscito a fare della sua morte un dono, e davanti a questa verità ci dobbiamo fermare silenziosi, ammirati, riverenti e grati perché il dono ci spiazza sempre. Tanto più il dono della vita… Il messaggio che la morte di Aurelio ci lascia è un forte e paradossale messaggio di vita: muore qualcosa, per qualcuno, che vive per qualcosa, per qualcuno». Nicola Merlino, sindaco di Rometta ha voluto riordare così Aurelio, con le parole dell’arcivescovo Santo Marcianò pronunciate durante l’omelia.

Nel comune di Rometta, lo scorso luglio, era già stata intestata anche una piazza in memoria del sottoufficiale della capitaneria di porto di Milazzo. Un gesto particolarmente sentito non solo dalla comunità romettese ma anche dall’intero comprensorio.