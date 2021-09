Al via le domande per gli abbonamenti per il trasporto gratuito dell’anno scolastico in corso. L’assessore alla pubblica istruzione Francesco Alesci ha comunicato che sono in distribuzione presso gli uffici comunali del 6° settore, primo servizio (locali Diana) i moduli destinati sia agli studenti che intendono ricorrere ad un mezzo proprio, sia a coloro che usufruiranno degli autobus di linea Ast o Giuntabus.

A beneficiare di tale opportunità sono gli studenti delle scuole dell’obbligo e delle scuole medie superiori, residenti nelle zone periferiche o frequentanti scuole pubbliche o paritarie non presenti nel territorio comunale. Le istanze dovranno essere presentate al Comune entro e non oltre il 30 novembre.

Il servizio sarà garantito dal primo ottobre al 30 maggio 2022.