Il numero dei positivi al Covid a Milazzo è in calo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza in provincia di Messina, oggi in città sono trentacinque i milazzesi risultati positivi al tampone.

Resi noto anche i dati relativi ai vaccini. Le persone immunizzate, ovvero che hanno ricevuto entrambe le dosi a Milazzo sono 18.052 pari al 66,31 per cento, mentre i non vaccinati sono 9173 pari al 33, 69 per cento.

Coloro che invece hanno ricevuto almeno una dose sono 19.413 persone pari al 71 per cento. La lettura delle fasce d’età degli immunizzati evidenzia un 77,83 per cento di Over 60 e la percentuale del 60, 53 per cento della fascia 12/60 anni. Rispetto alle scorse settimane a Milazzo si è registrato un aumento delle vaccinazioni del 5 per cento.