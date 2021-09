Sulla questione alluvione Bastione arriva un’interrogazione del consigliere Antonio Foti. Il documento è rivolto all’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo. L’esponente della minoranza chiede di conoscere lo stato riguardante l’andamento e l’avanzamento dei lavori di intervento di messa in sicurezza del Torrente Mela.

«Si tratta – afferma Foti – di un’opera fondamentale per la messa in sicurezza di una parte fragilissima del nostro territorio. Inutile ricordare che, nel corso di questo decennio, il quartiere di Bastione ha subito ben due esondazioni causando danni ingenti e considerevoli. La definitiva messa in sicurezza del Torrente Mela deve rappresentare una priorità non solo dell’Amministrazione ma anche del Consiglio Comunale. Un’opera finalizzata a garantire ai residenti della zona un minimo di sicurezza in vista dei mesi invernali»