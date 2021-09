Il Liceo “Impallomeni” di Milazzo continua a ottenere prestigiosissimi risultati grazie ai suoi ex allievi. Dopo Gianfranco Zirilli ammesso al corso di Fisica della classe di Scienze della Scuola Normale Superiore di Pisa un nuovo successo arriva per Roberto D’Amico, ex studente della VA Liceo Scientifico (Scienze Applicate).

Roberto ha superato i test di ammissione al Politecnico di Milano, ottenendo il primo posto nella graduatoria nazionale generale. Il giovane milazzese ha optato per il corso di laurea in Ingegneria Aerospaziale, con soli dieci posti disponibili per le immatricolazioni al corrente anno accademico. Le selezioni per il Politecnico comprendono non solo quesiti di matematica e fisica, ma anche d’inglese, di logica e di comprensione del testo.

«Anche grazie al risultato di Roberto D’Amico, il Polo Liceale “Impallomeni” – dice preside la Francesca Currò che dal primo settembre dirige la scuola di via Spoto – conferma di fornire un’ottima preparazione culturale, scientifica e umanistica ai propri studenti, permettendo di competere con risultati brillanti in selezioni per l’ammissione a corsi universitari che costituiscono, come il Politecnico di Milano e la Normale di Pisa, un’eccellenza nel panorama nazionale e internazionale».

LEGGI ANCHE: