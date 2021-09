LIPARI. Dal 1 al 23 ottobre 2021 si terrà la seconda parte della rassegna Racconti d’estate, con un programma dedicato al rapporto tra il cinema e le altre arti, la pittura, la musica, il teatro e la letteratura. L’idea del cinema come incontro o meglio come confronto con qualcosa di nuovo e diverso sta in fondo all’origine della propria creazione. Attraverso le immagini si rappresenta uno scenario altro con il quale lo spettatore si confronta e si interroga, conosce e si fa domande sull’oggetto e sulla vita rappresentata. Non ci sono limiti nell’immagine cinematografica, in quanto illusoria può contenere tutto, non conosce nessun limite di spazio o di tempo. Può pertanto contenere anche altre forme di rappresentazioni artistiche e farle proprie. Il cinema può “rubare” dalla letteratura, dal teatro, dalla musica o dalla pittura ma diventa, alla fine, solo immagine. Contenitore magico di arti diverse e all’apparenza distanti.

Otto incontri dedicati a quattro aree di riferimento: pittura, musica, letteratura e teatro con i film di grandi autori che hanno utilizzato il cinema per dialogare con le altre discipline. Perché non esistono luoghi isolati nell’arte, così come nella vita. Cambiano i linguaggi, le forme ma l’essenza umana rimane unica. Forse è anche questa una delle grandi lezioni del cinema. La rassegna è a cura di Sergio Barone, docente di cinema e sceneggiatura al Teatroimpulso di Catania, che ospiterà in quattro incontri tematici Maria Clara Martinelli (Parco Archeologico delle Isole Eolie), Michele Catania (compositore), Tindara Falanga (regista teatrale Compagnia Piccolo Borgo Antico) e Tilde Pajno (Associazione I.Dee).

“Il ‘Cinema al Museo’, nell’ambito dei Racconti d’estate, è un’opportunità che l’assessorato dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha colto – sottolinea l’assessore Alberto Samonà, per indagare, con uno spettro particolare, le diverse espressioni del mondo artistico. Settima arte, il cinema rappresenta uno dei più grandi fenomeni sociali, mediatici e culturali del ‘900 e proprio la sua capacità di arrivare a tutti e subito lo rende un prezioso strumento di divulgazione. La collaborazione con il Parco delle Eolie, molto impegnato attraverso le sue articolazioni, nella promozione dell’arte e della storia culturale dell’Isola è un connubio felice che amplifica il valore divulgativo del messaggio culturale che, come governo regionale siamo impegnati a fare”. Il Parco a sua volta ha promosso e attuato in questa stagione una ampia politica culturale che, a fianco delle attività istituzionali (fruizione e conservazione del patrimonio archeologico, ricerca, valorizzazione, divulgazione, didattica), ha realizzato iniziative nel campo non solo del cinema ma anche del teatro, delle arti figurative storiche e contemporanee, della letteratura, attraverso la promozione dei progetti, la disponibilità dei propri spazi, il supporto logistico.

Le proiezioni si terranno ogni venerdì e sabato di ottobre alle 18 nella Chiesa di S. Caterina al Castello. L’ingresso è gratuito e consentito solo con Green Pass e mascherina.

