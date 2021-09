Beach Sprint, il messinese Ficarra del Circolo Canottieri Peloro al mondiale in Portagallo

Beach Sprint, il messinese Ficarra del Circolo Canottieri Peloro al mondiale in Portagallo

Il messinese Giovanni Ficarra, già campione nazionale di Beach Sprint nella categoria Cm1x, mercoledì partirà per Oeiras, in Portogallo, con gli altri atleti del Circolo Canottieri Peloro di Messina (Paolo Condurso, Pietro Fugazzotto e Maria Condurso) per rappresentare l’Italia al world rowing 2021.

Ficarra sarà impegnato in questa competizione mondiale nella gara singola del beach sprint. Per lui inoltre gara quattro di coppia, mista uomini e donne, dove gareggerà con la compagna Condurso; a loro si aggiungeranno Annalisa Cozzarini e Rosario Panteca, due atleti di Genova. Infine Paolo Condurso e Pietro Fugazzotto, sempre Circolo Canottieri Peloro di Messina, saranno impegnati anche nel Cmx2 in una gara di coppia

Allo show-room Bmw di Messina, alla presenza di numerosi giornalisti, si è tenuta una breve conferenza stampa in cui l’Ad del Gruppo Formula 3, Giacomo Caselli ha ribadito il sostegno «ad un talento che continua a dare lustro alla città e che rappresenta al cento per cento i valori del nostro marchio».