Un nuovo accordo per l’Asd Svincolati Milazzo che ha siglato proprio in questi giorni un accordo con la SS Peppino Cocuzza di San Filippo del Mela. Oltre ad un’azione di raccordo tecnico anche uno scambio e/o integrazione di atleti che permetteranno di partecipare a quasi tutti i campionati giovanili.

«Nella programmazione – scrivono le società in un comunicato stampa – non mancherà certamente l’impegno congiunto verso il sociale per la crescita morale e sportiva dei giovani del nostro comprensorio».

