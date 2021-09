Pass e abbonamenti per la sosta sulle strisce blu, la ditta “Tc Italia”che gestisce il servizio a Milazzo ha attivato uno sportello presso il comando di polizia locale (ex scuola Zirilli di via San Paolino) per ricevere le istanze dei cittadini aventi diritto e procedere al rilascio dei contrassegni.



Il servizio sarà attivo già da domani dalle 10 alle 14 (dal lunedì al venerdi) per la ricezione delle istanze da parte di coloro che vorranno stipulare un abbonamento a condizioni agevolate oppure necessitano del pass perché residenti in zone caratterizzate dalla presenza unica dei parcheggi a pagamento.

La consegna dei pass e degli abbonamenti richiesti avverrà invece nelle ore pomeridiane dalle 15 alle 18.

Negli orari di apertura dello sportello al pubblico sarà possibile contattare l’addetto per ricevere informazioni al numero 3792792780.

Gli abbonamenti mensili a prezzi agevolati saranno validi in due zone del territorio comunale.



La zona A (via XX Settembre e Piazza XXV Aprile) costerà tra 40 euro per mezza giornata e 60 euro per l’intera giornata; e la zona B (via Umberto I° e Tenente La Rosa) che prevede due fasce di prezzo 50 euro mensili (mezza giornata) e 70 euro per l’intera giornata.

Ulteriori agevolazioni sono state riservate ai dipendenti pubblici che pagheranno mensilmente 30/50 euro in zona A e 40/60 euro in Zona B.

Il pass lavoratori sarà di colore rosa e avrà l’indicazione L