Perché l’avvocato Vincenzo Ciraolo il 30 agosto convoca in qualità di presidente una seduta del cda della Fondazione Lucifero per la settimana successiva ma il giorno dopo presenta le dimissioni? Cosa è successo in quelle 24 ore? Per i componenti del consiglio di amministrazione superstiti (il giorno stesso si è dimesso anche Francesco Iannucci) si tratterebbe di una vera «fuga». Ieri pomeriggio il presidente facente funzioni Delfina Guidaldi, Gino Puglisi e Franco Scicolone nella sede dell’Ipab di Capo Milazzo hanno raccontato la loro verità sullo scontro avvenuto a colpi di comunicati stampa e interviste. Hanno argomentato su tutti gli argomenti sollevati nel documento dell’ex presidente e dell’ex consigliere che lamentava un clima intriso di forti contrapposizioni che impediva di programmare attività che facessero il bene della Fondazione (LEGGI QUI). Addirittura il sindaco Pippo Midili aveva invocato il commissariamento. Peppe Falliti dell’Associazione italiana medici per l’ambiente (Isde) ha chiesto, invece, l’intervento dell’antimafia. «L’azzeramento del Cda sarebbe un danno gravissimo per la “Lucifero” e condizionerebbe anche il futuro dell’ente stesso in difficoltà finanziarie», hanno detto.

SOLO PASSIONE. «Non è vero che all’interno del Consiglio di amministrazione c’era un clima incandescente – ha esordito la professoressa Guidaldi – Si è sempre trattato di una normale dialettica dove tutti possono esprimere la propria idea, talvolta con passione e altre volte con meno foga, ma sempre nel pieno rispetto degli altri». Quindi il passaggio sulla colonia estiva “che si è svolta regolarmente” (165 bambini di cui 66 ospitati gratuitamente) e sulla carta dei diritti dei minori, che «mi è stata inviata via mail ma mai sottoposta all’attenzione dei due Cda tenuti nel mese di luglio. Mi chiedo come si possa essere mai contrari ad una iniziativa finalizzata a tutelare l’infanzia». Sulla mancata partecipazione al convegno contro le mafie da parte dei componenti del cda la professoressa Guidaldi contesta la conduzione «autorefenziale». «Ha gestito solo lui, si è preoccupato di invitare gli ordini degli avvocati prevedendo i crediti deontologici dimenticando di coinvolgere le scuole e le nuove generazioni, proprio coloro che devono essere sensiilizzati per primi su queste tematiche ».

I TRE RIFIUTI DI CIRAOLO. Il consigliere Franco Scicolone ha ribadito di apprezzare il lavoro dell’associazione Il Giglio, partner della Fondazione nella gestione delle attività interne a favore dei più piccoli («è stata una fortuna questo incontro»), ma sottolinea che – a suo giudizio – l’iter che ha portato a questa sinergia dovrebbe essere rivisto prevedendo una evidenza pubblica in quanto vengono distribuiti soldi pubblici. «Il Giglio è vittima di una procedura burocratica non corretta», ha detto. Poi ha elencato quello che il consigliere ha definito i tre rifiuti di Ciraolo «il quale faceva incontri con aziende e conduttori senza coinvolgere il cda». «Avevamo chiesto di annullare un protocollo d’intesa con l’Area marina protetta firmato dal segretario e quindi a rischio nullità; di adottare un provvedimento disciplinare a carico di un dipendente che ha aggredito verbalmente un consigliere di amministrazione; e poi di verificare i bilanci della Fondazione degli anni 2010,2011 e 2012 in quanto in quel periodo l’ente ha ricevuto oltre due milioni dal Comune di Milazzo per un esproprio che avrebbe dovuto utilizzare per ristrutturare i palazzo della Baronia e in Marina Garibaldi, ma non è stato fatto. Era nostra intenzione capire come sono stati spesi quei soldi, quali sono state le priorità». Scicolone ha chiesto anche di prevedere il divieto di subaffittare i terreni («che senso ha affittare un’area e poi trasferirla ad altri?») e un albo dei fornitori.

OLTRE 200 MILA EURO DI DEBITI. Gino Puglisi, neo Garante del contribuente siciliano, ha detto che la Fondazione vanta debiti con l’erario e fornitori di quasi 250 mila euro e che due terzi degli incassi servono per pagare i tre dipendenti (circa120 mila euro) e l’erario. Nel 2020 è stato incassato solo il 38% delle somme previste dai canoni di affitto dei beni. (102 mila euro su 265). Nel primo semestre di quest’anno 30 mila euro su 268 mila. «Non c’è una criticità strutturale ma occorre invertire la rotta e cominciare ad incassare perché il bilancio è ingessato – ha detto –. Occorre ridurre al massimo i tantissimi contenziosi e affrontare la questione dei canoni con gli affittuari, instaurare un rapporto più sereno e meno litigioso con chi utilizza il patrimonio e come tale deve pagare il dovuto».

LA REPLICA DE IL GIGLIO. «Non siamo vittime ma partner che partecipano alla spese al 50%». A conclusone della conferenza stampa c’è stato anche un accorato intervenuto dei rappresentanti dell’Associazione il Giglio, il presidente Enzo Scaffidi e di Angela Ollà. «Abbiamo fatto diverse richieste di incontro ma ci avete ignorato per 14 mesi, fino all’arrivo di Ciraolo. Volevamo spiegarvi quello che succede a Gigliopoli, ma non c’è stata risposta».

DIETRO LE QUINTE. Durante la conferenza stampa è stato anticipato che la docente Maria Teresa Collica, già sindaco di Barcellona, è stata designata dal presidente della Corte d’Appello di Messina per sostituire nel cda l’avvocato Vincenzo Ceraolo. La nomina deve essere ratificata dall’Assessorato regionale alla Famiglia. Per la seconda volta consecutiva non sarebbe stato accettato il nome segnalato dall’Ordine degli avvocati che si era espresso su richiesta della Corte d’Appello. Ad accogliere con entusiasmo la nomina sono stati gli ambienti vicini a Libera, rete di associazioni unite nell’impegno contro le mafie e la corruzione che da tempo sta seguendo con attenzione le vicende della Fondazione e, in generale, di Capo Milazzo.