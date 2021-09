“L’ impegno degli sportivi milazzesi trova la giusta ricompensa nell’ idoneità alla pratica sportiva della struttura – afferma l’assessore allo sport, Antonio Nicosia -. L’ Asd Svincolati Milazzo nella serie C Gold e l’ Asd Minibasket Milazzo nella serie C Silver, rappresenteranno la nostra città nei rispettivi campionati di pallacanestro».

Al nuovo Palasport di via Valverde, intitolato alla memoria di Franco Milone sarà possibile l’accesso di 199 spettatori per seguire le gare di basket e pallavolo. E’ infatti arrivata l’omologazione da parte della federazione italiana pallacanestro.

