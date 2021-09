Dopo i primi interventi da parte dell’assessorato allo Sport per la messa in sicurezza dell’impianto, già dal 15 settembre il campo sportivo di Ciantro intitolato al compianto don Peppino Cutropia è nella disponibilità di tutte le società sportive.

Infatti alla presenza dell’assessore allo Sport, Nicosia, del componente Figc Lnd di Messina, Saraò e del fiduciario della Figc Lnd di Palermo, Foscolo, è stata formalizzata l’omologazione dell’impianto per l’utilizzo da parte delle società

L’assessore Nicosia ha incontrato i dirigenti delle varie società per pianificare il giusto utilizzo della struttura in funzione degli allenamenti e dei prossimi campionati, il tutto nel rispetto delle misure e procedure di contenimento Covid. Nell’occasione sono stati programmati interventi affinché la struttura sia restituita al decoro e al miglior impiego.

Nei prossimi giorni analoga iniziativa sarà portata a compimento per il campo sportivo di San Pietro.

Per quanto riguarda lo stadio “Marco Salmeri”, l’assessore, nel confermare il costante dialogo con tutte le società per assicurare il decoro e la funzionalità degli impianti, ha riferito che è stato ottenuto il parere favorevole da parte della Commissione Comunale di Sorveglianza, già lo scorso 15 settembre e nei prossimi giorni saranno definiti gli ultimi adempimenti per consentire la riapertura al pubblico della struttura.