Covid, dati ancora in calo a Milazzo. Secondo quanto comunicato al sindaco all’Ufficio del Commissario per l’emergenza in provincia di Messina, oggi in città sono 68 i milazzesi risultati positivi al tampone, ben quattordici in meno rispetto a venerdì scorso.

Ad aumentare è , invece, il numero delle dosi inoculate all’hub vaccinale del Parco Corolla gestito dall’Asp: dall’inaugurazione avvenuta lo scorso maggio sono state ben 45 mila. Nelle ultime due settimane la media giornaliera è stata di 350/400 dosi somministrate. Si tratta per lo più di giovani che si sono protetti per il rientro a scuola e di lavoratori che necessitano del green pass.