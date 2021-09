Zirilli nello scorso anno scolastico è stato alunno della professoressa Armeli , docente di Matematica e Fisica, e orientato dalla docente Roncaglia a cimentarsi con le prove concorsuali della Normale. Anche grazie al risultato del suo ex allievo, il Polo Liceale “Impallomeni” si conferma un’eccellenza tra le scuole superiori dell’hinterland milazzese.

Il giovane milazzese Gianfranco Zirilli è stato ammesso al corso di Fisica della classe di Scienze della Scuola Normale Superiore di Pisa. Ex studente della VC Scientifico del Liceo “ Impallomeni ” di Milazzo, Zirilli ha superato le selezioni della Scuola Normale, risultando uno dei 32 ammessi di tutta Italia al I anno della classe di Scienze del prestigioso istituto universitario a ordinamento speciale, che ha avuto tra i suoi allievi più illustri personalità quali Giosuè Carducci, Giovanni Gronchi, Carlo Azeglio Ciampi o, in ambito scientifico, Enrico Fermi e Carlo Rubbia.

