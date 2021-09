In occasione della giornata mondiale dell’Alzheimer si è svolto alla scuola elementare di Grazia un evento di sensibilizzazione organizzato dalla associazione Alzheimer Milazzo, dall’Aipd Milazzo Messina e dalla Cooperativa Solares. Oltre ai consueti momenti di informazione e confronto, si è tenuta una lezione del progetto di ginnastica dolce già avviato alcuni mesi fa e che ha visto partecipare trenta utenti delle varie associazioni coinvolte. «Un momento di festa – precisa l’assessore ai Servizi Sociali Simone Magistri – finalizzato ad accrescere la sensibilità e la consapevolezza su una patologia che rappresenta circa il 60-70% dei casi di demenza».

